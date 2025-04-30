Беларусь освободила американского гражданина

Из тюрьмы в Беларуси был освобожден американец Юрий Зенкович, который находился под стражей по обвинению в якобы подготовке покушения на Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Зенкович был арестован в Москве в 2021 году, а затем доставлен в Минск, где его обвинили в участии в организованном при поддержке США покушении на самопровозглашенного президента Беларуси.

По словам представителя Государственного департамента США, освобождение Зенковича не было результатом обмена пленными.

После освобождения из белорусского заключения мужчину доставили в соседнюю Литву в сопровождении американских чиновников, в частности заместителя помощника госсекретаря по европейским делам Криса Смита.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил информацию об освобождении американского гражданина из Беларуси, но не назвал его имени.

"Я знала, что этот день наступит. Это заняло 1480 дней, но он выжил и возвращается домой, ко мне и в Америку", – сказала телеканалу CNN жена Зенковича Елена Денисовец.

Отметим, что в феврале 2025 года Крис Смит тайком посетил Беларусь и забрал с собой трех политзаключенных, в том числе неназванного гражданина США.

По информации СМИ, представитель Госдепа предложил Лукашенко ослабление санкций в обмен на освобождение политзаключенных.

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