ЗМІ: Трамп запропонує Лукашенку послаблення санкцій в обмін на звільнення політв’язнів

Президент США Дональд Трамп нібито має намір запропонувати самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку "угоду" про послаблення санкцій в обмін на масове звільнення політв’язнів.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, 12 лютого до Мінська приїздив високопоставлений американський дипломат і мав там зустрічі з Лукашенком та главою білоруського КГБ, що стало першою подібною взаємодією за останні 5 років.

Візит здійснили заступник помічника держсекретаря Крістофер Сміт і ще двоє американських посадовців. Після зустрічей вони вирушили у прикордонне з Литвою село, де забрали звільнених із в’язниці американця і двох білорусів-політв’язнів, після чого поїхали до Вільнюса.

Сміт назвав звільнення трьох політв’язнів "великою перемогою і кроком у рамках порядку денного президента Трампа за принципом "мир завдяки силі".

Після того на зустрічі із західними дипломатами у Вільнюсі у четвер Сміт розповів, що в адміністрації Трампа думають над "великою домовленістю", за якою би Лукашенко погодився на масове звільнення політв’язнів, включно з найбільш відомими, а США послабили би санкції проти банківської сфери Білорусі та експорту її поташу. Про ці деталі на анонімних умовах розповіли двоє присутніх на зустрічі.

Сам Сміт не коментував публічно своїх зустрічей та деталей обговорення, у Держдепі також не надали коментарів.

Як зазначають, Сміт відповідав у Держдепі за політику стосовно Білорусі і за адміністрації Байдена та ще минулого року почав попередні обговорення з іншими країнами Заходу щодо того, щоб пообіцяти Лукашенку пом’якшення санкцій в обмін на певні кроки.

Представник команди лідерки білоруської опозиції в екзилі Тихановської Франак Вячорка зазначив у коментарі з цього приводу, що білоруси вдячні за зрушення питання з політв’язнями, але санкції слід послаблювати лише після того, коли Лукашенко припинить репресії та відпустить усіх політв’язнів.

За даними білоруської правозахисної групи "Вясна", на цей час у Білорусі – 1226 політв’язнів. З літа 2024 року, як відомо, Лукашенко почав десятками відпускати політв’язнів через процедуру помилування, для якої від них вимагають визнати провину.

Також неофіційно повідомляють, що днями США і Росія планують зустріч у Саудівській Аравії стосовно завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, у ПАРЄ констатували, що для визнання легітимності Лукашенка після січневих "виборів" 2025 року немає підстав.