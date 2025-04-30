У США заявили, що Україна вирішила "внести зміни" в угоду про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що українська сторона вирішила внести зміни в рамкову угоду про надра, підписання якої очікується найближчим часом.

Про це він сказав під час засідання кабінету США 30 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Бессент заявив, що американська сторона "готова підписати" угоду про надра.

"Українська сторона вчора ввечері вирішила внести деякі зміни в останній момент. Ми впевнені, що вони переглянуть це рішення, і якщо так, то ми готові підписати угоду сьогодні в другій половині дня", – додав він.

Глава американського Мінфіну не уточнив, про які саме зміни з боку України йдеться, лише сказавши, що йдеться про "ту саму угоду, про яку ми домовилися на вихідних".

"З нашого боку змін немає", – підсумував Бессент.

Раніше в середу премʼєр-міністр України Денис Шмигаль також анонсував, що рамкову угоду про надра зі Штатами можуть підписати вже цієї доби.

Але, за інформацією ЗМІ, в останній момент між Києвом і Вашингтоном виникли розбіжності.

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