В США заявили, что Украина решила "внести изменения" в соглашение о недрах

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская сторона решила внести изменения в рамочное соглашение о недрах, подписание которого ожидается в ближайшее время.

Об этом он сказал во время заседания кабинета США 30 апреля, сообщает "Европейская правда".

Бессент заявил, что американская сторона "готова подписать" соглашение о недрах.

"Украинская сторона вчера вечером решила внести некоторые изменения в последний момент. Мы уверены, что они пересмотрят это решение, и если да, то мы готовы подписать соглашение сегодня во второй половине дня", – добавил он.

Глава американского Минфина не уточнил, о каких именно изменениях со стороны Украины идет речь, лишь сказав, что речь идет о "том самом соглашении, о котором мы договорились на выходных".

"С нашей стороны изменений нет", – подытожил Бессент.

Ранее в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также анонсировал, что рамочное соглашение о недрах с США могут подписать уже в эти сутки.

Но, по информации СМИ, в последний момент между Киевом и Вашингтоном возникли разногласия.

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