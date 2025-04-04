В Словакии прошел масштабный протест из-за противоречивого проекта правительства Фицо

В столице Словакии Братиславе накануне тысячи людей прошли маршем, чтобы осудить законопроект, который критики считают вредным для многих неправительственных организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Законопроект, который обсуждается словацкими депутатами, был одобрен коалиционным правительством премьер-министра Роберта Фицо, который часто нападал на НПО.

AP

Организаторы митинга в Братиславе заявили, что законопроект вдохновлен российским законодательством, и он также "позволяет ликвидировать гражданский сектор и превратить в преступника любого, кто не лоялен к власть имущим".

По их словам, это сделано для того, чтобы запугать и контролировать людей, выступающих против правительства.

В последней версии проекта говорится о том, что некоммерческие организации будут считаться лоббистами, но не дается четкого определения, что такое лоббирование.

Активисты заявляют, что законопроект нарушает конституцию Словакии и правила Европейского Союза, а его целью является "стигматизация и ограничение деятельности общественных групп".

В свою очередь в правительстве Словакии говорят, что закон имеет целью сделать прозрачным финансирование и функционирование общественных групп.

Протестующие скандировали во время марша: "Нет российским законам" и „Мы не откажемся от свободы".

Кроме Братиславы митинги прошли также в Кошице и четырех других городах.

На пятницу запланированы протесты в около трех десятках мест по всей Словакии и за рубежом.

Фицо, который пережил покушение в мае 2024 года, столкнулся с призывами уйти в отставку из-за своих комментариев относительно будущего членства Словакии в ЕС и НАТО и заявления о том, что Россия имела причины для вторжения в Украину из соображений безопасности.

Протестующие также осудили недавнюю пророссийскую деятельность близких соратников Фицо. В частности – высказывания Эрика Калиняка, который заявил, что Словакия "наконец будет иметь надежного соседа", если российские войска захватят Украину.

Взгляды Фицо на Россию резко отличаются от европейского мейнстрима. Он прекратил военную помощь Словакии Украине, раскритиковал санкции ЕС против России и пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Он объявил президента Украины Владимира Зеленского врагомпосле того, как Украина прекратила поставки российского газа в Словакию и некоторых других европейских потребителей.