Сенатор-республіканець непокоїться через можливе скорочення числа військ США в Європі

Голова комітету Сенату США зі збройних сил Роджер Вікер розкритикував керівництво Пентагону "середньої ланки" за те, що вони, за його словами, планують скоротити чисельність військ США в Європі.

Заяву сенатора-республіканця наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

На слуханнях за участю військового керівництва Європейського та Африканського командування США Вікер сказав, що серед керівництва Пентагону "середньої ланки" є "дехто, хто вважає, що зараз саме час радикально скоротити нашу військову присутність у Європі".

"Мене турбують ці глибоко помилкові та небезпечні погляди, яких дотримуються деякі бюрократи середньої ланки в Міністерстві оборони", – сказав сенатор.

За словами Вікера, ці "бюрократи" "працювали над тим, щоб домогтися відступу США з Європи, і часто робили це без узгодження з міністром оборони".

Його критика і гострі питання про можливе скорочення американської підтримки НАТО і України були постійною темою всіх слухань.

Офіційно Пентагон не оприлюднив жодних таких планів, але президент США Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет чітко дали зрозуміти, що вони хочуть, щоб НАТО робив більше для захисту свого регіону, і що США зосереджуються на Китаї і власному південному кордоні.

Кількість американських військ в Європі збільшилася приблизно на 20 тисяч за президентства Джо Байдена у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вони допомагали у навчанні, логістиці, поставках зброї тощо.

Нагадаємо, напередодні американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США лишаються у складі НАТО.

Він також заявляв, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.

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