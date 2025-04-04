Сенатор-республиканец беспокоится из-за возможного сокращения числа войск США в Европе

Председатель комитета Сената США Роджер Уикер по вооруженным силам раскритиковал руководство Пентагона "среднего звена" за то, что они, по его словам, планируют сократить численность войск США в Европе.

Заявление сенатора-республиканца приводит AP, сообщает "Европейская правда".

На слушаниях с участием военного руководства Европейского и Африканского командования США Уикер сказал, что среди руководства Пентагона "среднего звена" есть "некоторые, кто считает, что сейчас самое время радикально сократить наше военное присутствие в Европе".

"Меня беспокоят эти глубоко ошибочные и опасные взгляды, которых придерживаются некоторые бюрократы среднего звена в Министерстве обороны", – сказал сенатор.

По словам Уикера, эти "бюрократы" "работали над тем, чтобы добиться отступления США из Европы, и часто делали это без согласования с министром обороны".

Его критика и острые вопросы о возможном сокращении американской поддержки НАТО и Украины были постоянной темой всех слушаний.

Официально Пентагон не обнародовал никаких таких планов, но президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет четко дали понять, что они хотят, чтобы НАТО делал больше для защиты своего региона, и что США сосредотачиваются на Китае и собственной южной границе.

Количество американских войск в Европе увеличилось примерно на 20 тысяч при президентстве Джо Байдена в ответ на вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Они помогали в обучении, логистике, поставках оружия и тому подобное.

Напомним, накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США остаются в составе НАТО.

Он также заявлял, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

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