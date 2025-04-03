Марко Рубио: США остаются в составе НАТО, но Альянс нуждается в усилении

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что Вашингтон не ставит под сомнение вопрос своего членства в НАТО.

Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО перед началом встречи министров Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Глава американской дипломатии напомнил, что недавно США потеряли четырех солдат, погибших на учениях в Литве. "Это напоминает нам, что США – в НАТО", – сделал он вывод.

Рубио использовал эту возможность, чтобы подчеркнуть, что его государство намерено оставаться в Альянсе. "Президент США четко дал понять, что он поддерживает НАТО, и мы планируем оставаться в НАТО", – сказал он, добавив, что считает противоположное мнение "истерией".

Впрочем, для успешного существования НАТО с США в составе Марко Рубио ждет изменений со стороны других членов Альянса, в частности, увеличения их военных бюджетов. Он подчеркнул, что считает нормальным такой взаимовыгодный "обмен" между союзниками.

"Нам надо, чтобы НАТО становился более жизнеспособными. Единственный путь, чтобы Альянс стал сильнее и более жизнеспособным – через усиление (оборонных) возможностей... Мы приоритизируем оборону и рассчитываем на то же самое", – пояснил он.

В то же время Рубио заявил, что требует от всех членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП, США тоже планируют увеличить расходы.

Как сообщалось, в четверг новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер прибыл в Брюссель и начал работу.

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