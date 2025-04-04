Сибіга: Україна не прийме вимогу Росії про невступ нашої держави до НАТО

Україна залишається на позиції, що у рамках мирних переговорів неможливо поступатися питаннями свого вступу до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Український міністр розповів, що на засіданні Ради Україна-НАТО він повідомив колегам з держав-союзників про принциповість позиції Києва щодо членства у НАТО.

"Є фундаментальні речі, які Україна не прийме, і одна з них – неможливість вето третьої країни на наші прагнення стати членом НАТО", – заявив міністр.

Він підкреслив, що членство України у НАТО не є короткостроковою метою, однак думка Росії не буде братися до уваги.

"Так, ще нема консенсусу, але це не у зв’язку з вето іншої країни, як-от Росії", – заявив він.

Андрій Сибіга впевнений, що вступ України до Альянсу потрібен не лише самій Україні, а й усьому регіонові. "Найбільш дієвим чинником гарантування нашої безпеки та трансатлантичної безпеки – а вони неподільні – є наше членство в НАТО", – заявив міністр.

Як повідомлялося, на засіданні у Брюсселі у НАТО наголосили про незворотність членства України в Альянсі, рішення Вашингтонського саміту лишається чинним.

Повідомлялося, що Андрій Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на РФ, щоб змусити її до миру