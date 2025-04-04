Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на РФ, щоб змусити її до миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ході засідання Ради Україна-НАТО, яке проходило напередодні у Брюсселі, закликав посилити тиск на Росію для примусу її до миру.

Заяву Сибіги наводить пресслужба українського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Очільник українського зовнішньополітичного відомства розповів, що Україна протягом березня зробила реальні кроки до миру. Він відзначив лідерство США у мирних зусиллях та нагадав про безумовну згоду України на повне 30-денне припинення вогню.

Водночас, за його словами, з російського боку в відповідь на це пролунали лише додаткові вимоги та умови, що свідчить про те, що саме Росія є перешкодою для миру та єдиним джерелом війни.

Сибіга також поінформував присутніх про конкретні випадки порушення Росією домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики.

Глава МЗС заявив, що Україна наполягає також на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та передала відповідну позицію американській стороні.

"Ми переконані, що час посилювати тиск на Росію. Економічний тиск завдяки санкціям. Військовий тиск завдяки наданню Україні додаткової військової допомоги та пакетів стримування. Тиск – це єдиний спосіб змусити Росію ставитися до миру серйозно", – наголосив міністр.

Він також привітав обговорення надійних гарантій безпеки для України в рамках "коаліції рішучих" за лідерства Великої Британії та Франції, підкреслив необхідність поширення майбутньої присутності союзників на суходіл, повітря та море.

Сибіга також розповів про пріоритетні короткострокові потреби України, серед яких додаткові комплекси ППО та боєприпаси до них, снаряди, дрони та інше обладнання.

У пресслужбі МЗС зазначили, що більшість учасників засідання підтримали мирні зусилля США та акцент на тому, що саме Україна робить кроки до миру, в той час як Росія зволікає.

Більшість союзників також підтримали заклик до посилення тиску на Росію для примусу її до миру, а також збільшення підтримки України та її обороноздатності.

Низка держав-членів НАТО оголосили про конкретні нові зобовʼязання та пакети допомоги, які будуть оголошені найближчим часом.

За даними агентства Reuters, в оточенні президента США Дональда Трампа почали визнавати недосяжність мирної угоди щодо України в найближчі місяці.

Сам американський президент говорив, що "дуже злий" на Путіна за його висловлювання про перехідний уряд в Україні і пригрозив накласти масштабні вторинні тарифи на російську нафту.