Сибига: Украина не примет требование России о невступлении нашей страны в НАТО

Украина остается на позиции, что в рамках мирных переговоров невозможно поступаться вопросами своего вступления в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Украинский министр рассказал, что на заседании Совета Украина-НАТО он сообщил коллегам из государств-союзников о принципиальности позиции Киева относительно членства в НАТО.

"Есть фундаментальные вещи, которые Украина не примет, и одна из них – невозможность вето третьей страны на наши стремления стать членом НАТО", – заявил министр.

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО не является краткосрочной целью, однако мнение России не будет приниматься во внимание.

"Да, еще нет консенсуса, но это не в связи с вето другой страны, например России", – заявил он.

Андрей Сибига уверен, что вступление Украины в Альянс нужно не только самой Украине, но и всему региону. "Наиболее действенным фактором обеспечения нашей безопасности и трансатлантической безопасности – а они неделимы – является наше членство в НАТО", – заявил министр.

Как сообщалось, на заседании в Брюсселе в НАТО отметили необратимость членства Украины в Альянсе, решение Вашингтонского саммита остается в силе.

Сообщалось, что Андрей Сибига на заседании Совета Украина-НАТО призвал усилить давление на РФ, чтобы заставить ее к миру