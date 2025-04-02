У НАТО кажуть про незворотність членства України в Альянсі: рішення лишається чинним

В Північноатлантичному альянсі наполягають, що у політиці НАТО щодо майбутнього членства України не відбулося жодних змін.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив у розмові з журналістами у Брюсселі представник Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, представляючи, утім, офіційну позицію організації.

За словами посадовця, попри останні заяви керівництва США, у НАТО не вважають, що позиція щодо членства Україна зазнала змін.

"Нічого не змінилося у наших відносинах. Наші відносини і надалі є сильними, у нас сильна політична пов’язаність та практична взаємодія у багатьох сферах", – стверджують в Альянсі.

Також не відбулося змін у раніше ухваленій політиці у відносинах з Україною.

"Союзники сказали на саміті у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотним. Це рішення лишається чинним, воно лишається спільною політикою НАТО. Для нас право України обирати свої альянси та визначати свій зовнішньополітичний шлях так само важливе зараз, як і завжди було", – стверджують у секретаріаті Альянсу. Також у штаб-квартирі наголошують, що принципова позиція щодо права держави обирати рівень прагнень стосовно відносин з НАТО є чинною не лише щодо України, а щодо усіх держав, бо входить до засад світової політики.

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО. Згодом цю позицію підтримав Трамп. Його безпековий радник Майк Волц виступив із дещо м’якшим сигналом.

Генсек Альянсу Марк Рютте досі ухилявся від публічних коментарів щодо цього.