Кабмін затвердив план виконання Україною євроінтеграційних вимог Єврокомісії

Кабмін затвердив план з виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, викладених у доповіді про прогрес країн-кандидатів від 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі віцепрем’єрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, пише "Європейська правда".

Кабінет міністрів затвердив План заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії, викладених у звіті ЄК про євроінтеграційний прогрес України від 30 жовтня 2024 року.

План готували під координацією Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції із залученням всіх відповідальних органів влади.

"Цей документ допоможе структурувати наші пріоритетні завдання в усіх сферах, де маємо гармонізувати національне законодавство з правом ЄС. Це внесок у добробут, забезпечення верховенства права та стабільний розвиток України як повноправного члена європейської спільноти", – зазначила Ольга Стефанішина.

План містить понад 380 заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Єврокомісії зі звіту 2024 року, а також завершення роботи над давнішими рекомендаціями, які не були виконані у повному обсязі.

Документ встановлює заходи щодо виконання 195 рекомендацій за 33 переговорними розділами в межах шести кластерів.

Як відомо, Україна очікує на відкриття перших кластерів у перемовинах про вступ до ЄС. У Єврокомісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів ще до завершення польського головування у червні 2025 року. Проте цей крок блокує Угорщина, висуваючи нові вимоги щодо прав угорської меншини.

На саміті ЄС 20 березня низка лідерів Євросоюзу виступили за прискорення переговорного процесу про вступ України до обʼєднання.

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