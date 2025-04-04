Кабмин утвердил план выполнения Украиной евроинтеграционных требований Еврокомиссии

Кабмин утвердил план по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии, изложенных в докладе о прогрессе стран-кандидатов от 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, пишет "Европейская правда".

Кабинет министров утвердил План мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, изложенных в отчете ЕК о евроинтеграционном прогрессе Украины от 30 октября 2024 года.

План готовили под координацией Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции с привлечением всех ответственных органов власти.

"Этот документ поможет структурировать наши приоритетные задачи во всех сферах, где должны гармонизировать национальное законодательство с правом ЕС. Это вклад в благосостояние, обеспечение верховенства права и стабильное развитие Украины как полноправного члена европейского сообщества", – отметила Ольга Стефанишина.

План содержит более 380 мероприятий, направленных на выполнение рекомендаций Еврокомиссии из отчета 2024 года, а также завершение работы над давними рекомендациями, которые не были выполнены в полном объеме.

Документ устанавливает меры по выполнению 195 рекомендаций по 33 переговорным разделам в пределах шести кластеров.

Как известно, Украина ожидает открытия первых кластеров в переговорах о вступлении в ЕС. В Еврокомиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров еще до завершения польского председательства в июне 2025 года. Однако этот шаг блокирует Венгрия, выдвигая новые требования относительно прав венгерского меньшинства.

На саммите ЕС 20 марта ряд лидеров Евросоюза выступили за ускорение переговорного процесса о вступлении Украины в объединение.

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