Джерело: на саміті ЄС закликали прискорити переговори про вступ з Україною

На засіданні Європейської ради 20 березня низка лідерів ЄС виступили за прискорення переговорного процесу про вступ України до обʼєднання.

Про це "Європейській правді" повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

За словами джерела, "багато очільників держав ЄС" на зустрічі в Брюсселі виступили з заявами про те, що необхідно прискорити перемовини про вступ України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний розділ.

Загалом обговорення України на саміті Євросоюзу тривало дві години: спершу лідери ЄС обговорили ситуацію з Володимиром Зеленським, а потім продовжили бесіду між собою, додало джерело.

Нагадаємо, що цьогоріч в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

Раніше цього місяця популістський угорський лідер Віктор Орбан оголосив про проведення необов'язкового загальнонаціонального опитування щодо підтримки вступу України до ЄС. У списку з 12 вимог до Брюсселя, оприлюдненому минулого тижня, він заявив, що ЄС має бути "Союзом, але без України".