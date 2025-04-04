Прем'єр-міністр Грузії розкритикував Британію за санкції проти суддів

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував Велику Британію за введення нею санкцій проти грузинських суддів, підозрюваних у корупції.

Відповідну заяву він зробив після зустрічі з членами Верховного суду і Вищої ради юстиції Грузії, передає NewsGeorgia, пише "Європейська правда".

Кобахідзе заявив, що санкції проти суддів – "абсолютно незрозумілі".

Як зазначається, прем'єр Грузії розглядає британські санкції, як втручання в "незалежність грузинської судової системи" країни і вважає, що "зміцнення і захист" інституту мають стати пріоритетом уряду.

2 квітня Велика Британія запровадила санкції проти грузинських суддів Левана Мурусидзе і Михайла Чинчаладзе.

Причиною введення санкцій проти Чинчаладзе і Мурусидзе називають корупцію і судові рішення, ухвалені та прийняті на користь керівної партії країни "Грузинської мрії", а також сумнівні призначення суддів.

Британський уряд підозрює суддів у причетності до корупційних схем, а також політизованого управління судовою системою.

Нагадаємо, у грудні Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур.