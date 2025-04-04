Премьер-министр Грузии раскритиковал Британию за санкции против судей
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал Великобританию за введение ею санкций против грузинских судей, подозреваемых в коррупции.
Соответствующее заявление он сделал после встречи с членами Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии, передает NewsGeorgia, пишет "Европейская правда".
Кобахидзе заявил, что санкции против судей – "абсолютно непонятные".
Как отмечается, премьер Грузии рассматривает британские санкции, как вмешательство в "независимость грузинской судебной системы" страны и считает, что "укрепление и защита" института должны стать приоритетом правительства.
2 апреля Великобритания ввела санкции против грузинских судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.
Причиной введения санкций против Чинчаладзе и Мурусидзе называют коррупцию и судебные решения, принятые в пользу правящей партии страны "Грузинской мечты", а также сомнительные назначения судей.
Британское правительство подозревает судей в причастности к коррупционным схемам, а также политизированному управлению судебной системой.
Напомним, в декабре Британия и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.