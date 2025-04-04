Премьер-министр Грузии раскритиковал Британию за санкции против судей

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал Великобританию за введение ею санкций против грузинских судей, подозреваемых в коррупции.

Соответствующее заявление он сделал после встречи с членами Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии, передает NewsGeorgia, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе заявил, что санкции против судей – "абсолютно непонятные".

Как отмечается, премьер Грузии рассматривает британские санкции, как вмешательство в "независимость грузинской судебной системы" страны и считает, что "укрепление и защита" института должны стать приоритетом правительства.

2 апреля Великобритания ввела санкции против грузинских судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.

Причиной введения санкций против Чинчаладзе и Мурусидзе называют коррупцию и судебные решения, принятые в пользу правящей партии страны "Грузинской мечты", а также сомнительные назначения судей.

Британское правительство подозревает судей в причастности к коррупционным схемам, а также политизированному управлению судебной системой.

Напомним, в декабре Британия и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.