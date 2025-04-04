У Польщі кажуть про ще один дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Керівниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська заявила, що Україна дозволила провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області.

Про це пише портал Onet, передає "Європейська правда".

Як розповіла Романовська – дозвіл на пошукові роботи в селі Угли вже отримано.

"Я повідомила польську сторону та звернулася з проханням до Інституту національної пам’яті про представництво та до Міністерства культури – про підтримку. Це важливий крок до пам’яті та примирення", – заявила вона.

Як зазначається, вона отримала від Українського інституту нацпам'яті лист, у якому зазначено, що перші пошукові роботи в Кутах заплановані на травень 2025 року.

"Це перший реальний крок до початку ексгумацій на Волині. Це не тільки моя особиста справа – це шанс для тисяч польських родин, які роками чекали можливості гідно поховати своїх близьких", – розповіла Романовська.

Це прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Нарешті гарні новини", – написав він коротко.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, у якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт.

13 січня стало відомо, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків поляків, похованих у колишньому селі Пужники, що загинули у 1945 році.