В Польше говорят о еще одном разрешении на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Руководитель Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская заявила, что Украина разрешила провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

Об этом пишет портал Onet, передает "Европейская правда".

Как рассказала Романовская – разрешение на поисковые работы в селе Углы уже получено.

"Я сообщила польской стороне и обратилась с просьбой к Институту национальной памяти о представительстве и в Министерство культуры – о поддержке. Это важный шаг к памяти и примирению", – заявила она.

Как отмечается, она получила от Украинского института нацпамяти письмо, в котором указано, что первые поисковые работы в Кутах запланированы на май 2025 года.

"Это первый реальный шаг к началу эксгумаций на Волыни. Это не только мое личное дело – это шанс для тысяч польских семей, которые годами ждали возможности достойно похоронить своих близких", – рассказала Романовская.

Это прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Наконец-то хорошие новости", – написал он коротко.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, в котором Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ.

13 января стало известно, что в апреле на территории Тернопольской области начнется эксгумация останков поляков, похороненных в бывшем селе Пужники, погибших в 1945 году.