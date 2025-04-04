Ексглава МЗС Німеччини запропонував прийняти Канаду в ЄС

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель виступив за вступ або принаймні часткову інтеграцію Канади до Європейського Союзу на тлі політики США.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить портал Welt.

Габріель сказав, що на тлі заяв адміністрації США про можливість перетворити Канаду на 51-й американський штат "запропонував би канадцям стати частиною Європейського Союзу".

"Це, напевно, мало б найбільший сенс. Можливо, не повністю інтегрованими, як всі інші (члени Євросоюзу. – Ред.), але, можливо, частково", – припустив він.

Колишній німецький міністр закордонних справ у цьому звʼязку згадав і про останні тарифи США, закликавши ЄС дати відсіч, зберігаючи при цьому готовність до переговорів.

"Я вважаю, що все це (тарифи США. – Ред.) лише занурить світову торгівлю в хаос і зрештою не допоможе і США. Але реалії, ймовірно, повинні будуть наздогнати політику США, перш ніж вона зміниться", – припустив Габріель.

Минулого місяця опитування компанії Abacus Data показало, що 44% канадських респондентів підтримують приєднання країни до ЄС, проти цієї ідеї виступили 34%.

Водночас стаття 49 Договору про Європейський Союз виключає вступ неєвропейських держав до ЄС. А отже, Канада не зможе отримати в ньому членства.

Тим часом, за даними ЗМІ, Канада веде переговори з ЄС про приєднання до зусиль, спрямованих на усунення залежності від Сполучених Штатів у сфері безпеки.