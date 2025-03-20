AP: Канада веде переговори з ЄС щодо зменшення залежності від США в сфері оборони

Канада веде переговори з Європейським Союзом про приєднання до зусиль ЄС, спрямованих на те, щоб позбутися залежності від Сполучених Штатів у сфері безпеки, з акцентом на купівлю більшої кількості оборонного обладнання, в тому числі винищувачів, в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP з посиланням на канадського високопосадовця.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, оскільки не був уповноважений публічно висловлюватися з цього питання, сказав, що план включає будівництво винищувачів в Канаді.

У Канаді, проти якої президент США Дональд Трамп розпочав торгову війну і погрожує економічним примусом, щоб зробити її 51-м американським штатом, прем'єр-міністр Марк Карні доручив міністру оборони Біллу Блеру переглянути закупівлю американських винищувачів F-35, щоб побачити, чи є інші варіанти "з огляду на мінливі умови".

Карні сказав, що потенціал збільшення виробництва в Канаді є одним з факторів. Пропозиція шведської компанії Saab обіцяє, що збірка і технічне обслуговування винищувача Saab Gripen відбуватиметься в Канаді.

Контракт Канади з американським військовим підрядником Lockheed Martin на поставку винищувачів F-35 залишається в силі, але Оттава взяла на себе юридичні зобов'язання виділити кошти лише на перші 16 літаків. Два роки тому Канада погодилася купити 88 F-35, але тепер цього може не статися.

У середу Єврокомісія оприлюднила свою стратегію безпеки "Готовність 2030", закликавши країни-члени купувати більшу частину свого військового обладнання в Європі, працюючи переважно з європейськими постачальниками – в деяких випадках за допомогою ЄС для зниження цін і прискорення виконання замовлень. Вони повинні купувати обладнання за кордоном лише тоді, коли вартість, експлуатаційні характеристики або затримки з поставками роблять це кращим варіантом.

У вівторок під час візиту на крайню північ Канади Карні оголосив про купівлю радарів у Австралії на суму 4,2 мільярда доларів. Канадський високопосадовець прокоментував, що не може сказати, як політично сприйме австралійську покупку Вашингтон, але відзначив, що американські військові офіцери її вітають.

Нагадаємо, у Брюсселі привітали результати опитування, згідно з яким 44% канадців підтримують вступ своєї держави до Європейського Союзу, але виключили такий сценарій на практиці.