Экс-глава МИД Германии предложил принять Канаду в ЕС

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за вступление или хотя бы частичную интеграцию Канады в Европейский Союз на фоне политики США.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит портал Welt.

Габриэль сказал, что на фоне заявлений администрации США о возможности превратить Канаду в 51-й американский штат "предложил бы канадцам стать частью Европейского Союза".

"Это, наверное, имело бы наибольший смысл. Возможно, не полностью интегрированными, как все остальные (члены Евросоюза. – Ред.), но, возможно, частично", – предположил он.

Бывший немецкий министр иностранных дел в этой связи вспомнил и о последних тарифах США, призвав ЕС дать отпор, сохраняя при этом готовность к переговорам.

"Я считаю, что все это (тарифы США. – Ред.) лишь погрузит мировую торговлю в хаос и в конечном итоге не поможет и США. Но реалии, вероятно, должны будут догнать политику США, прежде чем она изменится", – предположил Габриэль.

В прошлом месяце опрос компании Abacus Data показал, что 44% канадских респондентов поддерживают присоединение страны к ЕС, против этой идеи выступили 34%.

В то же время статья 49 Договора о Европейском Союзе исключает вступление неевропейских государств в ЕС. А значит, Канада не сможет получить в нем членства.

Между тем, по данным СМИ, Канада ведет переговоры с ЕС о присоединении к усилиям, направленным на устранение зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности.