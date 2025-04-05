ЗМІ: Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після мит Трампа

Президент Дональд Трамп майже уклав угоду з китайським власником TikTok, яка б позбавила популярний додаток від заборони в США, але угоду було зірвано після того, як Китай не дав свого дозволу після оголошення американських тарифів цього тижня.

Про це агентству Bloomberg повідомила людина, знайома з цим питанням, передає "Європейська правда".

Як стверджує співрозмовник агентства, після місяців переговорів американські посадовці в середу, 2 квітня, були близькі до угоди, яка б дозволила запустити нову американську версію TikTok, що належить і управляється більшістю американських інвесторів.

Пропозиція передбачала зменшення частки ByteDance нижче 20%, щоб відповідати американському законодавству, яке вимагає від пекінської компанії продати свою частку в TikTok, або ж додаток буде заборонений у США.

За словами співрозмовника, посадовці Білого дому планували, що Трамп підпише указ про схвалення пропозиції і відкриє 120-денне вікно для завершення транзакції.

Однак він зазначив, план швидко наштовхнувся на стіну вже через день після рішення Трампа запровадити масштабні тарифи для торговельних партнерів США.

Співрозмовник зазначив, що представники ByteDance у четвер, 3 квітня, попередили, що влада в Пекіні більше не дасть свого дозволу, поки не будуть проведені переговори щодо тарифів.

Відтак 4 квітня Трамп продовжив термін, який вимагає від компанії ByteDance продати американські підрозділи TikTok під загрозою заборони додатку.

Додатково президент США висловив сподівання на подальшу "добросовісну роботу з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими взаємними тарифами".

До рішення Трампа компанія ByteDance мала до 5 квітня продати американський бізнес TikTok, як того вимагає закон про національну безпеку, підписаний колишнім президентом США Джо Байденом у квітні 2024 року.

Початковий дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня, але наступного дня після вступу на посаду Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.

Хай там як, але уряд Китаю має схвалити угоду про продаж, перш ніж вона буде завершена.

США вважають, що належність TikTok компанії ByteDance робить його залежним від китайського уряду, і Пекін може використовувати додаток для проведення операцій впливу на Сполучені Штати і збору даних про американців.

З іншого ж боку, популярність TikTok серед американських виборців підштовхнули Трампа – який під час першого президентського терміну сам виступав за заборону додатку – помʼякшити свою позицію.