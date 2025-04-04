Трамп дав ще трохи часу для продажу TikTok

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю, 4 квітня, продовжив термін, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські підрозділи TikTok під загрозою заборони додатку.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп пояснив продовження крайнього терміну продажу американського сегменту TikTok "додатковою роботою, щоб забезпечити підписання всіх необхідних дозволів".

"Тому я підписую указ про продовження роботи TikTok ще на 75 днів", – написав він.

Додатково президент США висловив сподівання на подальшу "добросовісну роботу з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими взаємними тарифами".

До рішення Трампа компанія ByteDance мала до 5 квітня продати американський бізнес TikTok, як того вимагає закон про національну безпеку, підписаний колишнім президентом США Джо Байденом у квітні 2024 року.

Початковий дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня, але наступного дня після вступу на посаду Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.

Хай там як, але уряд Китаю має схвалити угоду про продаж, перш ніж вона буде завершена.

США вважають, що належність TikTok компанії ByteDance робить його залежним від китайського уряду, і Пекін може використовувати додаток для проведення операцій впливу на Сполучені Штати і збору даних про американців.

З іншого ж боку, популярність TikTok серед американських виборців підштовхнули Трампа – який під час першого президентського терміну сам виступав за заборону додатку – помʼякшити свою позицію.