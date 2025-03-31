Трамп каже, що угода з продажу TikTok буде укладена до 5 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з китайською компанією ByteDance, материнською компанією TikTok, про продаж застосунку буде укладена до встановленого терміну 5 квітня.

Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One в неділю, його заяву наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У січні Трамп встановив 5 квітня крайнім терміном для TikTok, щоб знайти некитайського покупця. Він іншому випадку додаток би зіткнувся з забороною у США з міркувань національної безпеки.

"У нас багато потенційних покупців", – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One пізно ввечері в неділю.

"Існує величезний інтерес до Tiktok. Я хотів би, щоб Tiktok залишився живим", – додав Трамп.

У п'ятницю агентство повідомило, що приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість зробити невелику міноритарну інвестицію в американську діяльність TikTok, за словами двох людей, знайомих з цим питанням.

Blackstone обговорює можливість приєднання до існуючих некитайських акціонерів ByteDance на чолі з Susquehanna International Group і General Atlantic, щоб внести свіжий капітал для участі в торгах за американський бізнес TikTok. Група вийшла в лідери торгів.

Вашингтон заявляє, що належність TikTok компанії ByteDance робить його залежним від китайського уряду, і Пекін може використовувати додаток для проведення операцій впливу на Сполучені Штати і збору даних про американців.

Трамп раніше заявляв, що готовий продовжити квітневий дедлайн, якщо не буде досягнуто домовленості щодо застосунку для соціальних мереж.

Минулого тижня він визнав, що Китай відіграватиме важливу роль в укладанні будь-якої угоди про TikTok, включаючи її схвалення.

Майбутнє додатку, яким користуються майже половина американців, зависло в повітрі після того, як закон 2024 року вимагав від ByteDance продати TikTok до 19 січня. У січні TikTok навіть призупиняв роботу у США.