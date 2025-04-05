МЗС: удар по Кривому Рогу – сигнал США, що Росія продовжуватиме війну

Міністерство закордонних справ заявило, що поінформувало партнерів про деталі смертельного російського удару по Кривому Рогу та чекає на їхню реакцію та конкретні дії.

Про це зовнішньополітичне відомство повідомило в коментарі "Європейській правді".

У МЗС наголосили, що убивством цивільних, зокрема дітей, у Кривому Розі "Росія демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль за лідерства президента США Дональда Трампа".

"Це сигнал Москви Вашингтону про те, що Путін буде продовжувати війну та вбивати українців, допоки не відчує інший рівень тиску та сили", – наголошується в заяві.

Відомство зазначило, що поінформувало партнерів і міжнародні організації про деталі російського удару по Кривому Рогу.

"Закликаємо до чітких публічних реакцій, засудження російських звірств, конкретних дій для посилення тиску на Москву та зміцнення України, зокрема посилення протиповітряної оборони та військової допомоги для захисту українських життів", – додали в МЗС.

Також, за словами Міністерства, Україна вже ініціювала скликання засідань низки міжнародних організацій "для належного реагування на російський обстріл Кривого Рогу та постійних обстрілів житлових районів інших українських міст".

Увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу. Станом на зараз відомо про 18 загиблих, серед яких девʼять дітей, та понад 60 поранених.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що "неприємно" здивований реакцією на ракетний удар по Кривому Рогу посольства США, яке не згадало, що цивільні були вбиті Росією.