Министерство иностранных дел заявило, что проинформировало партнеров о деталях смертельного российского удара по Кривому Рогу и ждет их реакцию и конкретные действия.

Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в комментарии "Европейской правде".

В МИД подчеркнули, что убийством гражданских, в частности детей, в Кривом Роге "Россия демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям при лидерстве президента США Дональда Трампа".

"Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы", – отмечается в заявлении.

Ведомство отметило, что проинформировало партнеров и международные организации о деталях российского удара по Кривому Рогу.

"Призываем к четким публичным реакциям, осуждению российских зверств, конкретным действиям для усиления давления на Москву и укрепления Украины, в частности усиление противовоздушной обороны и военной помощи для защиты украинских жизней", – добавили в МИД.

Также, по словам Министерства, Украина уже инициировала созыв заседаний ряда международных организаций "для надлежащего реагирования на российский обстрел Кривого Рога и постоянных обстрелов жилых районов других украинских городов".

Вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших, среди которых девять детей, и более 60 раненых.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "неприятно" удивлен реакцией на ракетный удар по Кривому Рогу посольства США, которое не упомянуло, что гражданские были убиты Россией.