ЗМІ: Британія виявила у своїх водах шпигунські сенсори РФ для стеження за субмаринами

Військові Сполученого Королівства нещодавно виявили у морі довкола Британії шпигунські датчики, ймовірно встановлені Росією для стеження за атомними підводними човнами Британії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Times, що є результатом кількамісячного спілкування з військовими і колишніми міністрами оборони про те, як РФ може застосовувати свої спроможності на морі для підготовки диверсій проти Британії.

Нещодавно британські військові виявили у морі датчики, які вважають російськими шпигунськими пристроями. Деякі з них зірвалися з кріплень і були прибиті хвилями на берег, де їх і виявили. Ще низку виявили за допомогою флоту. Журналісти вирішили не розкривати місця, де були виявлені пристрої, та деякі інші деталі з міркувань нацбезпеки.

Військові вважають, що датчики встановили росіяни з метою збору інформації про британські атомні підводні човни. Один з них постійно перебуває у морі у рамках заходів стримування.

У публікації також пояснюють, яку загрозу Росія може становити для країн НАТО своїми підводними спроможностями, які Москва не припиняла розвивати і після "холодної війни", та що Росія має виняткові засоби для підводної війни і шпигунства, з яких деякі можуть і перевершувати спроможності Британії та інших країн НАТО.

Також відзначають, що ще до повномасштабного нападу РФ на Україну Кремль почав готуватися до потенційної війни з НАТО, і ця стратегія включала нагляд та підготовку до диверсій проти підводної інфраструктури.

Співрозмовники журналістів у британському флоті допускають, що підрив Північних потоків восени 2022 року міг бути першою такою демонстрацією і "воєнна точність" цієї операції дуже нагадує почерк російських гібридних операцій. Так само вони схиляються до того, що "якірні інциденти" з кабелями у Балтійському морі не були випадковістю.

"Не має бути сумнівів – в Атлантиці вже йде війна…. Ми бачимо безпрецедентні обсяги російської діяльності", – коментує один зі співрозмовників серед британських військових високого рангу.

Також декілька співрозмовників сказали про наявність доволі переконливих розвідданих про те, що до лютого 2022 року яхти російських олігархів могли брати участь у шпигунській діяльності РФ у водах довкола Британії. Зокрема, на деяких з них були усі технічні засоби для того, щоб встановити або витягти підводне шпигунське обладнання.

За словами одного з ексміністрів, військові не були "сліпими" до цих загроз, і наприклад у 2018 році, коли яхта російського олігарха раптом стала на якір поруч з британським військовим судном HMS Albion на Кіпрі, там запідозрили спробу шпигунства та швидко пішли з порту.

У статті зазначають, що для Британії зоною потенційної загрози від російських диверсій є вітрові електростанції у морі, що зараз забезпечують п’яту частину електропостачання – електроенергія надходить на суходіл підводними кабелями. Так само є ризики для підводних нафтових і газових трубопроводів, зокрема тих, що забезпечують постачання енергоресурсів з Норвегії – проти них можуть влаштувати диверсію на зразок тієї, що проти "Північних потоків".

60 кабелів зв’язку, що сполучають Британію з різними частинами світу, потенційно також є "легкою здобиччю" і місця їхнього пролягання – не засекречена інформація. Водночас джерела кажуть, що оператори свідомі цих ризиків і підготували альтернативи.

Військові найбільше стурбовані тим, що росіяни можуть з’ясувати місця пролягання і пошкодити кабелі, які застосовуються для військових комунікацій.

Нагадаємо, наприкінці березня прем’єр Британії здійснив перший за понад 10 років візит на атомну субмарину.

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