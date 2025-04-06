СМИ: Британия обнаружила в своих водах шпионские датчики РФ для слежения за субмаринами

Военные Соединенного Королевства недавно обнаружили в море вокруг Британии шпионские датчики, вероятно установленные Россией для слежения за атомными подводными лодками Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Times, что является результатом многомесячного общения с военными и бывшими министрами обороны о том, как РФ может применять свои способности на море для подготовки диверсий против Великобритании.

Недавно британские военные обнаружили в море датчики, которые считают российскими шпионскими устройствами. Некоторые из них сорвались с креплений и были прибиты волнами на берег, где их и обнаружили. Еще ряд обнаружили с помощью флота. Журналисты решили не раскрывать места, где были обнаружены устройства, и некоторые другие детали из соображений нацбезопасности.

Военные считают, что датчики установили россияне с целью сбора информации о британских атомных подводных лодках. Одна из них постоянно находится в море в рамках мер сдерживания.

В публикации также объясняют, какую угрозу Россия может представлять для стран НАТО своими подводными возможностями, которые Москва не прекращала развивать и после "холодной войны", и что Россия имеет исключительные средства для подводной войны и шпионажа, из которых некоторые могут и превосходить способности Британии и других стран НАТО.

Также отмечают, что еще до полномасштабного нападения РФ на Украину Кремль начал готовиться к потенциальной войне с НАТО, и эта стратегия включала надзор и подготовку к диверсиям против подводной инфраструктуры.

Собеседники журналистов в британском флоте допускают, что подрыв "Северных потоков" осенью 2022 года мог быть первой такой демонстрацией и "военная точность" этой операции очень напоминает почерк российских гибридных операций. Так же они склоняются к тому, что недавние "якорные инциденты" с кабелями в Балтийском море не были случайностью.

"Не должно быть сомнений – в Атлантике уже идет война.... Мы видим беспрецедентные объемы российской деятельности", – комментирует один из собеседников среди британских военных высокого ранга.

Также несколько собеседников сказали о наличии довольно убедительных разведданных о том, что до февраля 2022 года яхты российских олигархов могли участвовать в шпионской деятельности РФ в водах вокруг Британии. В частности, на некоторых из них были все технические средства для того, чтобы установить или извлечь подводное шпионское оборудование.

По словам одного из экс-министров, военные не были "слепыми" к этим угрозам, и например в 2018 году, когда яхта российского олигарха вдруг стала на якорь рядом с британским военным судном HMS Albion на Кипре, там заподозрили попытку шпионажа и быстро ушли из порта.

В статье отмечают, что для Британии зоной потенциальной угрозы от российских диверсий являются ветровые электростанции в море, которые сейчас обеспечивают пятую часть электроснабжения – электроэнергия поступает на сушу по подводным кабелям. Так же есть риски для подводных нефтяных и газовых трубопроводов, в частности, обеспечивающих поставки энергоресурсов из Норвегии – против них могут устроить диверсию вроде той, что против "Северных потоков".

60 кабелей связи, соединяющих Британию с различными частями мира, потенциально также являются "легкой добычей" и места их пролегания – не засекреченная информация. В то же время источники говорят, что операторы осознают эти риски и подготовили альтернативы.

Военные больше всего обеспокоены тем, что россияне могут выяснить места пролегания и повредить кабели, которые применяются для военных коммуникаций.

Напомним, в конце марта премьер Британии совершил первый за более чем 10 лет визит на атомную субмарину.

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