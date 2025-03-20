Прем’єр Британії здійснив перший за понад 10 років візит на атомну субмарину

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер піднявся на борт HMS Vanguard, одного з британських атомних підводних човнів, який перебував у морі понад 200 днів, на тлі проблем з утриманням старіючого флоту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Візит Стармера спільно з міністром оборони Джоном Гілі став рідкісною демонстрацією ядерних сил стримування Великої Британії, яка приверне увагу Росії в час зростання напруженості.

Кір Стармер і Джон Гілі. Фото Міноборони Британії

Двоє урядовців, а з ними й адмірал сер Бен Кі, голова Королівських ВМС, обійшли підводний човен і отримали так звану "гарячу" інформацію про розгортання операції.

HMS Vanguard патрулював у морі понад 200 днів. Це одне з найдовших в історії розгортань, яке, ймовірно, стало величезним навантаженням для членів екіпажу і корабля, оскільки проблеми з обслуговуванням старіючого флоту ускладнюють швидку ротацію човнів.

Патрулювання одного з атомних підводних човнів Великої Британії, яке раніше тривало три місяці, останніми роками довелося продовжити через тривалі періоди технічного обслуговування і ремонту інших човнів.

Флот експлуатується значно довше від свого початкового терміну служби, який становить 25 років, через затримки з будівництвом чотирьох нових човнів.

Королівський військово-морський флот повинен постійно тримати в морі один атомний підводний човен.

Так зване "безперервне стримування на морі" є наріжним каменем оборонної стратегії Великої Британії і головним гарантом безпеки країни.

Вперше за більш ніж десять років прем'єр-міністр відвідав один з чотирьох надсекретних атомних підводних човнів Королівського флоту, який повертався з патрулювання.

Офіційне оприлюднення будь-якої інформації про ядерні сили стримування Великої Британії відбувається вкрай рідко.

Рішення про публікацію деталей і фотографій візиту, схоже, покликане надіслати сигнал Москві, що Британія залишається ядерною державою.

Про візит стало відомо в той час, коли вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" мали зустрітися у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловив готовність запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.

У Франції також непублічно допускають розгортання у Німеччині оснащених ядерною зброєю винищувачів на тлі непевності щодо майбутньої присутності військ США у Європі.