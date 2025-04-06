У Гамбурзі пройдуть масштабні логістичні навчання на випадок конфлікту НАТО з РФ

У портовому місті Гамбург на півночі Німеччини восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.

Про це повідомляють NTV/dpa, пише "Європейська правда".

Бундесвер у вересні 2025 року проведе масштабні навчання у Гамбурзі, що будуть сфокусовані на швидкому перекиданні союзницьких військ у разі потенційної війни з Росією. Гамбург як портове місто буде відігравати дуже важливу роль як логістичний центр для перекидання союзницьких сил на східні кордони Європи.

Маневри під назвою Red Storm Bravo розпочнуться 25 вересня і мають тривати три доби у денний та нічний час.

Серед іншого, відпрацьовувати будуть пересування військових через місто, організацію медичної допомоги та евакуації поранених.

Тим часом у Румунії повідомляють про затримки з ремонтом доріг, необхідних для навчань НАТО.

Нагадаємо, з січня 2025 року німецькі Patriot почали захищати стратегічний аеропорт Польщі біля кордону з Україною.