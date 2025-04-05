ЗМІ: у Румунії місяцями гальмується ремонт доріг, необхідних для навчань НАТО

Ще з літа 2024 року Міністерство оборони Румунії та кілька іноземних держав закликали до модернізації доріг, аби вони дозволили провести масштабні навчання Dacian Spring 25 під егідою НАТО.

Про це стало відомо румунській службі "Радіо Свобода", передає "Європейська правда".

За даними журналістів, ще в липні 2024-го румунське Міноборони звернулось до Міністерства розвитку, громадських робіт і адміністрації (MDLPA) з проханням відремонтувати чотири невеликі дороги і дві водопропускні труби в районах військових об'єктів, де планувались навчання.

Через місяць після першого звернення, у серпні 2024 року, три посли країн-членів НАТО, чиї військовослужбовці дислоковані в Румунії – Франції, Бельгії та Люксембургу, – також надіслали листа до MDLPA.

Вони вказали Міністерству розвитку на необхідність добудови 94-метрового мосту, який дозволив би спростити логістику військ і будівництво якого триває останні чотири роки.

Румунське МЗС у вересні також написало MDLPA, що добудова мосту необхідна для того, щоб навчання Dacian Spring 25 пройшли безперешкодно.

Станом на грудень 2024-го, як свідчить листування між Міноборони та Міністерством розвитку Румунії, була відремонтована лише одна дорога з чотирьох.

Зрештою, лише наприкінці січня 2025 року румунський уряд ухвалює постанову для додаткового фінансування всіх ремонтних робіт.

При цьому міністр розвитку Румунії Чеке Аттіла у відповідь на запит "Радіо Свобода" сказав, що роботи на мосту тривають, а ремонт доріг ще не почався через нібито повільні дії місцевої влади.

Навчання Dacian Spring 25 мали відбутися з 5 по 26 травня 2025 року. Під час навчань бойова група НАТО в Румунії, очолювана Францією, повинна була досягти рівня бригади – тобто збільшитись із 1500 до щонайменше 3500 військовослужбовців.

У березні 2025 року французьке керівництво оголосило про відтермінування розгортання військ в Румунії до осені через румунські президентські вибори.