Німецькі Patriot почали захищати стратегічний аеропорт Польщі біля кордону з Україною

Німецькі батареї ЗРК Patriot почали захищати небо над аеропортом польського Жешува, важливим для української логістики в умовах війни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Німецькі Patriot розпочали чергування в аеропорту "Ясьонка" біля Жешувом, який досі прикривали американські військові. Про це офіційно оголосили міністри оборони Польщі та Німеччини.

Раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус анонсував, що для прикриття аеропорту розгорнуть дві батареї і місія розрахована на шість місяців.

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Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що декілька днів тому контроль над операцією з нагляду за безпекою аеропорту перейшов до НАТО і подякував американським військам, які досі чергували там.

Косіняк-Камиш назвав розміщення німецьких Patriot для прикриття аеропорту "великою справою" і важливим внеском у безпеку Польщі та східного флангу НАТО.

Він нагадав, що аеропорт Жешува залишається основним "хабом" для гуманітарної та військової допомоги для України, через нього проходить близько 90% постачань.

З грудня для прикриття аеропорту задіяні також норвезькі NASAMS.

Перед цією місією німецькі Patriot вже залучали до захисту неба над Польщею після трагічного інциденту у листопаді 2022 року, коли під час масованої атаки РФ по українських містах ракета впала у прикордонному польському селі та вбила двох людей.