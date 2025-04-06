Польський депутат, що отримав притулок в Угорщині, не повернеться у Польщу на похорон батька

Депутат від "Права і справедливості" та ексзаступник міністра юстиції Марчин Романовський, який перебуває в Угорщині через кримінальне провадження проти нього у Польщі, заявив, що через переслідування не приїде на похорони свого батька.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У суботу 5 квітня польським ЗМІ стало відомо про смерть батька Романовського, після чого з’явилися припущення, що політик може повернутися в країну.

Романовський у відповідь на ці публікації заявив про несправедливе переслідування проти нього і повідомив, що через це вимушений буде пропустити прощання з батьком, а також пов’язав зі справою проти себе його передчасну смерть.

"Звісно, ця атака проти мене, м’яко кажучи, не могла не мати впливу на його стан… Через це переслідування я не зможу взяти участь у прощанні з найближчою для мене людиною, але завдяки вірі я відчуваю, що він ближче до мене, ніж за ці останні три складні місяці", – заявив депутат у коментарі, наданому Telewizja wPolsce24.

Романовський також попросив польські медіа не знімати поховальну церемонію.

Нагадаємо, Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

Романовський зник на початку грудня після нібито лікування. Згодом з’ясувалося, що він в Угорщині і отримав там політичний притулок.

Також з Польщі зумів виїхати колишній прокурор та міністр юстиції Збігнєв Зьобро.

Детально про це – у статті Втеча генпрокурора: як зірвалося найгучніше затримання в Польщі та які наслідки це матиме.