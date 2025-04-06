Польский депутат, получивший убежище в Венгрии, не вернется в Польшу на похороны отца

Депутат от "Права и справедливости" и экс-заместитель министра юстиции Марчин Романовский, который находится в Венгрии из-за уголовного производства против него в Польше, заявил, что из-за преследования не приедет на похороны своего отца.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В субботу 5 апреля польским СМИ стало известно о смерти отца Романовского, после чего появились предположения, что политик может вернуться в страну.

Романовский в ответ на эти публикации заявил о несправедливом преследовании против него и сообщил, что из-за этого вынужден будет пропустить прощание с отцом, а также связал с делом против себя его преждевременную смерть.

"Конечно, эта атака против меня, мягко говоря, не могла не иметь влияния на его состояние... Из-за этого преследования я не смогу принять участие в прощании с самым близким для меня человеком, но благодаря вере я чувствую, что он ближе ко мне, чем за эти последние три сложных месяца", – заявил депутат в комментарии, предоставленном Telewizja wPolsce24.

Романовский также попросил польские медиа не снимать похоронную церемонию.

Напомним, Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции Польши.

Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения. Впоследствии выяснилось, что он в Венгрии и получил там политическое убежище.

Также из Польши сумел выехать бывший прокурор и министр юстиции Збигнев Зебро.

Подробно об этом – в статье Побег генпрокурора: как сорвалось самое громкое задержание в Польше и какие последствия это будет иметь.