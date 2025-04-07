В Іспанії вважають, що ЄС має бути відкритим до всіх заходів у відповідь на тарифи Трампа

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо вважає, що Європейський Союз має бути відкритим до всіх потенційних заходів у відповідь на американські тарифи.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Куерпо заявив, що ЄС має всі необхідні інструменти для відповіді на тарифи американського президента Дональда Трампа, а тому наразі "жоден з них не повинен бути відкинутий".

"Ми відкриті до переговорів, ми відкриті до торгівлі, але ми не будемо наївними", – запевнив він.

Міністр економіки Іспанії наголосив, що ЄС повинен знайти "правильний варіант" відповіді.

"По-перше, це повідомлення про те, що, звичайно, лінії відкриті, ми хочемо вести переговори. Але якщо нам не вдасться досягти цього, ми готові застосувати наші інструменти, які, як ви знаєте, включають не лише тарифи, але й ширший набір інструментів, які можуть охоплювати інші елементи, а не лише товари", – акцентував Куерпо.

На його думку, ЄС має дати сигнал громадянам і фірмам, що ЄС їх захистить.

Звернемо увагу, 3 квітня стало відомо, що уряд Іспанії планує впровадити план вартістю 14,1 млрд євро, щоб пом'якшити вплив нових тарифів США на іспанську економіку.

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