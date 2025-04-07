В Испании считают, что ЕС должен быть открытым ко всем мерам в ответ на тарифы Трампа

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо считает, что Европейский Союз должен быть открытым ко всем потенциальным мерам в ответ на американские тарифы.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Куэрпо заявил, что у ЕС есть все необходимые инструменты для ответа на тарифы американского президента Дональда Трампа, а потому сейчас "ни один из них не должен быть отвергнут".

"Мы открыты к переговорам, мы открыты к торговле, но мы не будем наивными", – заверил он.

Министр экономики Испании подчеркнул, что ЕС должен найти "правильный вариант" ответа.

"Во-первых, это сообщение о том, что, конечно, линии открыты, мы хотим вести переговоры. Но если нам не удастся достичь решения, мы готовы применить наши инструменты, которые, как вы знаете, включают не только тарифы, но и более широкий набор инструментов, которые могут охватывать другие элементы, а не только товары", – акцентировал Куэрпо.

По его мнению, ЕС должен дать сигнал гражданам и фирмам, что ЕС их защитит.

Обратим внимание, 3 апреля стало известно, что правительство Испании планирует внедрить план стоимостью 14,1 млрд евро, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику.

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