МВС Німеччини закликає до навчань з цивільної оборони у школах

У зв'язку з "безпековою ситуацією" Міністерство внутрішніх справ Німеччини закликає готувати цивільне населення до воєнного сценарію, в тому числі у школах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Федеральне міністерство внутрішніх справ на чолі з в.о. міністра Ненсі Фезер виступило за підготовку молоді в школах до кризових ситуацій і потенційної війни.

"У зв'язку з останніми подіями у сфері безпеки слід приділяти більше уваги цивільному захисту, в тому числі у шкільній освіті", – заявив представник міністерства.

Міністерство внутрішніх справ зазначає, що хоча федеральні землі відповідають за "визначення змісту навчання" в школах, федеральний уряд через Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих готовий допомогти з "матеріалами для молоді та вчителів".

Міністерство також вітає нещодавно презентовану ініціативу Європейської комісії щодо підготовки до криз, пов'язаних з війною, а також радить громадянам запастися водою, продуктами харчування та іншими товарами першої необхідності.

"Маючи запас щонайменше на 72 години, можна легко впоратися з тимчасовими кризовими ситуаціями", – сказав представник міністерства.

Політик консервативного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер, зі свого боку, запропонував проводити кризові тренінги для учнів. "Необхідно відпрацьовувати дії в надзвичайних ситуаціях, оскільки учні є особливо вразливими і особливо страждають в надзвичайних ситуаціях", – сказав він.

Він також вважає, що слід запровадити "базові тренінги про те, як поводитися в надзвичайних ситуаціях". "Це також було б мудро і далекоглядно з точки зору громадських робіт", – сказав Кізеветтер, наводячи як приклад Фінляндію, де це є звичайною практикою в школах протягом десятиліть.

Європейський Союз 26 березня представив свою Стратегію готовності, в якій викладені плани щодо запобігання і реагування на нові кризи і загрози, такі як повені, лісові пожежі або конфлікти.