МВД Германии призывает к учениям по гражданской обороне в школах

В связи с "ситуацией с безопасностью" Министерство внутренних дел Германии призывает готовить гражданское население к военному сценарию, в том числе в школах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Федеральное министерство внутренних дел во главе с и.о. министра Нэнси Фезер выступило за подготовку молодежи в школах к кризисным ситуациям и потенциальной войне.

"В связи с последними событиями в сфере безопасности следует уделять больше внимания гражданской защите, в том числе в школьном образовании", – заявил представитель министерства.

Министерство внутренних дел отмечает, что хотя федеральные земли отвечают за "определение содержания обучения" в школах, федеральное правительство через Федеральное ведомство по вопросам гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий готово помочь с "материалами для молодежи и учителей".

Министерство также приветствует недавно представленную инициативу Европейской комиссии по подготовке к кризисам, связанным с войной, а также советует гражданам запастись водой, продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

"Имея запас минимум на 72 часа, можно легко справиться с временными кризисными ситуациями", – сказал представитель министерства.

Политик консервативного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, со своей стороны, предложил проводить кризисные тренинги для учащихся. "Необходимо отрабатывать действия в чрезвычайных ситуациях, поскольку ученики особенно уязвимы и особенно страдают в чрезвычайных ситуациях", – сказал он.

Он также считает, что следует ввести "базовые тренинги о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях". "Это также было бы мудро и дальновидно с точки зрения общественных работ", – сказал Кизеветтер, приводя в пример Финляндию, где это является обычной практикой в школах в течение десятилетий.

Европейский Союз 26 марта представил свою Стратегию готовности, в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, такие как наводнения, лесные пожары или конфликты.