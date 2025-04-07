Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе вважає, що відновлення територіальної цілісності Грузії реальне, "якщо терпляче слідувати правильній політиці".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Імеді", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Події розвиваються динамічно, і поки що невідомо, куди підуть процеси, але я думаю, що за умови послідовної політики і терпіння можна досягти будь-якої мети, зокрема й того, що є нашою головною мрією – відновлення територіальної цілісності. Вирішення цього питання залежатиме від різних чинників, але це реально, якщо ми проявимо терпіння і будемо послідовно слідувати своїй політиці", – сказав Іраклій Кобахідзе.

Тема відновлення територіальної цілісності Грузії неодноразово порушувалася представниками "Грузинської мрії" під час передвиборчої кампанії 2024 року. Почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі заявляв, що "питання про відновлення територіальної цілісності Грузії може виникнути в будь-який момент, що зробить необхідним внесення відповідних змін до Конституції Грузії". Крім того, він говорив і про необхідність вибачитися перед осетинським народом за події 2008 року.

Також Кобахідзе зазначив, що мир і стабільність у Грузії сьогодні зберігаються саме завдяки Бідзіні Іванішвілі.

"Сьогодні, ми зберігаємо мир і стабільність, економіка країни стабільно розвивається, це завжди насамперед його заслуга, і в майбутньому фактор Бідзіни Іванішвілі визначає стабільний прогрес і розвиток країни... Роль пана Бідзіни без перебільшення незмірна. Якщо стежити за процесами, що відбуваються з 2011 року, то цій людині вдалося неможливе", – заявив Іраклій Кобахідзе.

Варто зазначити, що в Москві неодноразово заявляли, що не збираються відкликати визнання незалежності самопроголошених республік – Абхазії та Південної Осетії.

Торік у вересні почесний голова партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі заявив, що Грузії необхідно "знайти в собі сили" і вибачитися перед осетинами за війну 2008 року, назвавши її "братовбивчим протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів".

Він також заявив, що на порядку денному будь-якої миті може постати питання про відновлення територіальної цілісності країни.