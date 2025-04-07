Премьер Грузии считает реальным восстановление территориальной целостности страны

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе считает, что восстановление территориальной целостности Грузии реально, "если терпеливо следовать правильной политике".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Имеди", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"События развиваются динамично, и пока неизвестно, куда пойдут процессы, но я думаю, что при условии последовательной политики и терпения можно достичь любой цели, в том числе и то, что является нашей главной мечтой – восстановление территориальной целостности. Решение этого вопроса будет зависеть от различных факторов, но это реально, если мы проявим терпение и будем последовательно следовать своей политике", – сказал Ираклий Кобахидзе.

Тема восстановления территориальной целостности Грузии неоднократно поднималась представителями "Грузинской мечты" во время предвыборной кампании 2024 года. Почетный председатель партии Бидзина Иванишвили заявлял, что "вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии может возникнуть в любой момент, что сделает необходимым внесение соответствующих изменений в Конституцию Грузии". Кроме того, он говорил и о необходимости извиниться перед осетинским народом за события 2008 года.

Также Кобахидзе отметил, что мир и стабильность в Грузии сегодня сохраняются именно благодаря Бидзине Иванишвили.

"Сегодня, мы сохраняем мир и стабильность, экономика страны стабильно развивается, это всегда прежде всего его заслуга, и в будущем фактор Бидзины Иванишвили определяет стабильный прогресс и развитие страны... Роль господина Бидзины без преувеличения неизмерима. Если следить за процессами, происходящими с 2011 года, то этому человеку удалось невозможное", – заявил Ираклий Кобахидзе.

Стоит отметить, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются отзывать признание независимости самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

В сентябре прошлого года почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что Грузии необходимо "найти в себе силы" и извиниться перед осетинами за войну 2008 года, назвав ее "братоубийственным противостоянием, которое враги Грузии развязали для наших народов".

Он также заявил, что на повестке дня в любой момент может встать вопрос о восстановлении территориальной целостности страны.