Засновник керівної партії Грузії заявив про можливе возз’єднання територій в "будь-який момент"

Грузинський проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі, засновник партії влади "Грузинська мрія" напередодні парламентських виборів 26 жовтня заявив, що на порядку денному будь-якої миті може постати питання про відновлення територіальної цілісності країни.

Про це, як пише "Європейська правда", Іванішвілі сказав на передвиборчій зустрічі з виборцями у Мцхеті, повідомив портал SOVA.

За словами Іванішвілі, з огляду на ситуацію у світі та в регіоні Південного Кавказу "в будь-який момент на порядок денний може бути поставлено питання про відновлення територіальної цілісності Грузії", що вимагатиме внесення поправок до конституції.

Для цього, стверджує Іванішвілі, "Грузинській мрії" необхідна конституційна більшість у парламенті та перемога над опозицією, зокрема, "Національним рухом", заснованим Михеїлом Саакашвілі.

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"Національний рух" однозначно піде врозріз із національними інтересами і створить перешкоди на шляху відновлення територіальної цілісності, чого допустити не можна. Відповідно, "Грузинська мрія" повинна мати конституційну більшість у парламенті наступного скликання, щоб у разі потреби безперешкодно здійснити конституційні зміни, необхідні для відновлення територіальної цілісності", – заявив він.

Напередодні жовтневих виборів до парламенту "Грузинська мрія" заявила про плани внести зміни до конституції задля "мирного возз'єднання територій".

Цей пункт спровокував жорстку реакцію опозиції з припущеннями, що у ньому містяться натяки на таємні перемовини з Москвою і підготовку до якихось поступок.

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