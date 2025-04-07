Спартц пропонує українцям змиритись з втратою територій і лякає обранням Зеленського

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц вважає, що українці мають змиритися з втратою територій, які окупувала РФ, а також стверджує, що потенційне переобрання Володимира Зеленького може погано закінчитись для країни.

Про це Спартц заявила в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Конгресвумен підтримує рішення президента США Дональда Трампа вести переговори з главою Кремля Владіміром Путіним.

Як зазначила Спартц, Трамп має "з цим розібратися", оскільки "успадкував від Байдена" ситуацію з війною РФ проти України.

"Я просто не розумію, як вони (Україна) можуть вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", – сказала вона.

"Як я вже казала два роки тому, найкраще вигравати війни якомога швидше. Затягування, як правило, не дуже добре закінчується для демократії", – додала вона.

Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент "зробив ведмежу послугу українському народу" і "образив американського президента".

Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.

"У них будуть вибори, і якщо вони оберуть його (Зеленського. – Ред.), то втратять усю решту країни", – сказала Спартц.

На закиди щодо її відмови підтримати рідний народ на міських зборах минулого місяця вона відповіла: "Моя робота – захищати інтереси американців. Моє завдання номер один як американської конгресвумен – захищати інтереси, американські інтереси".

Незважаючи на те, що перші 22 роки свого життя Спартц прожила в Україні, вона вважає себе насамперед громадянкою США.

"Кожен, хто приїжджає з-за океану, є насамперед американцем", – каже вона.

Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але згодом вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі $61 млрд.

Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакета допомоги.