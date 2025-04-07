Спартц предлагает украинцам смириться с потерей территорий и пугает избранием Зеленского

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц считает, что украинцы должны смириться с потерей территорий, которые оккупировала РФ, а также утверждает, что потенциальное переизбрание Владимира Зеленького может плохо закончиться для страны.

Об этом Спартц заявила в интервью The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Конгрессвумен поддерживает решение президента США Дональда Трампа вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как отметила Спартц, Трамп должен "с этим разобраться", поскольку "унаследовал от Байдена" ситуацию с войной РФ против Украины.

"Я просто не понимаю, как они (Украина) могут требовать сохранить территории. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", – сказала она.

"Как я уже говорила два года назад, лучше всего выигрывать войны как можно скорее. Затягивание, как правило, не очень хорошо заканчивается для демократии", – добавила она.

Комментируя ссору между Трампом и Зеленским в Белом доме, конгрессвумен заявила, что украинский президент "сделал медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента".

Она призвала украинский народ избрать нового лидера в стремлении к прочному миру.

"У них будут выборы, и если они выберут его (Зеленского. – Ред.), то потеряют всю остальную часть страны", – сказала Спартц.

На упреки относительно ее отказа поддержать родной народ на городском собрании в прошлом месяце она ответила: "Моя работа – защищать интересы американцев. Моя задача номер один как американской конгрессвумен – защищать американские интересы".

Несмотря на то, что первые 22 года своей жизни Спартц прожила в Украине, она считает себя прежде всего гражданкой США.

"Каждый, кто приезжает из-за океана, является прежде всего американцем", – говорит она.

Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала оказание помощи Киеву. Но впоследствии она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере $61 млрд.

Спартц утверждала, что ее лояльность прежде всего направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.