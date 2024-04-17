Конгресвумен Спартц підтримає тільки частину допомоги Україні і має вимогу про кордон

Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц відмовляється підтримати у Конгресі інше фінансування для Києва, окрім як для летальної допомоги, та висуває умовою заходи для охорони кордону США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після озвучення спікером Майком Джонсоном його пропозиції про фінансування для союзників, зокрема України, Спартц заявила у своєму Twitter (Х), що не не підтримає "надсилання грошей українському уряду – тільки летальну допомогу".

Також вона заявила, що пакет Джонсона повинен містити кроки для охорони кордону США з Мексикою. В іншому разі вона взагалі відмовиться підтримати весь пакет Джонсона.

"Ми повинні вибрати пагорби, на яких нам належить померти, і зайняти їх. Наш південний кордон – саме такий пагорб. Як я вже неодноразово говорила, якщо пакет спікера Джонсона не міститиме заходів з охорони кордонів, я не підтримаю цю пропозицію", – заявила Спартц.

Раніше республіканка з Індіани заявляла, що не підтримає ухвалений Сенатом пакет, який включає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

У низці інтерв'ю Спартц казала, що хоче від президента Байдена більш чіткої стратегії щодо ролі США у війні і більш пильного контролю за тим, як витрачається допомога для України.

Спартц казала, що може підтримати пакет, який включатиме гроші на озброєння, додатковий нагляд за виділенням допомоги і жорсткіші правила безпеки на кордонах США.

Напередодні спікер палати Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що розгляне пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона стосовно допомоги Україні та іншим американським союзникам окремими законопроєктами.