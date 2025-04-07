Папа Римський послав Україні чотири карети швидкої

Посланник Папи Римського кардинал Конрад Краєвський доправив в Україну чотири автомобілі швидкої допомоги, які передали як гуманітарну допомогу.

Про це 7 квітня повідомила пресслужба Святого Престолу, пише "Європейська правда".

Краєвський привіз чотири карети швидкої допомоги з гербом держави-міста Ватикан в Україну з допомогою трьох українських водіїв, ідеться в повідомленні.

Зазначається, що автомобілі "повністю обладнані медичним приладдям, необхідним для порятунку життя".

Фото: Святий Престол

У Святому Престолі не уточнили, коли й куди саме передали автомобілі.

Це вже десята місія посланника Папи Римського в Україну з доправлення гуманітарної допомоги. Під час однієї з них у вересні 2022 року Краєвський потрапив під російський обстріл.

Минулого року Папа Римський Франциск заявив, що українці та росіяни є "двоюрідними братами", які "мають порозумітися".