Папа Франциск назвав українців та росіян "кузенами", які "мають порозумітися"

Папа Римський Франциск заявив, що українці та росіяни є "двоюрідними братами", які "мають порозумітися".

Його цитує Vatican News, передає "Європейська правда".

Папа Римський Франциск заявив, що українці та росіяни мають "прийти до порозуміння".

"Вони брати, кузени. Хай вони прийдуть до порозуміння! Війна – це завжди поразка. Мир усьому світу!" – сказав понтифік у промові на французькому острові Корсика, де підніс молитви до "Пресвятої Богородиці".

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Він також звернувся до міжнародної спільноти із закликом молитися за мир у всьому світі та висловив сподівання на припинення бойових дій у всьому світі до Різдва.

У серпні Папа Римський Франциск засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви.

Зазначимо, у жовтні президент Володимир Зеленський втретє мав приватну аудієнцію у Папи Римського Франциска. Тоді Зеленський подарував Понтифіку картину олією "Бучанський злочин. Історія Марічки".