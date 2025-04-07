Папа Римский отправил Украине четыре кареты скорой помощи

Посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский доставил в Украину четыре автомобиля скорой помощи, которые передали как гуманитарную помощь.

Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Святого Престола, пишет "Европейская правда".

Краевский привез четыре кареты скорой помощи с гербом государства-города Ватикан в Украину с помощью трех украинских водителей, говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили "полностью оборудованы медицинскими принадлежностями, необходимыми для спасения жизни".

Фото: Святой Престол

В Святом Престоле не уточнили, когда и куда именно передали автомобили.

Это уже десятая миссия посланника Папы Римского в Украину по доставке гуманитарной помощи. Во время одной из них в сентябре 2022 года Краевский попал под российский обстрел.

В прошлом году Папа Римский Франциск заявил, что украинцы и россияне – это "двоюродные братья", которые "должны найти общий язык".