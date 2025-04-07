Премʼєр і міністр оборони Бельгії їдуть до України

Премʼєр-мністр Бельгії Барт де Вевер і міністр оборони Тео Франкен анонсували візит в Україну найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Франкен написав на Х.

Глава бельгійського Міноборони виклав спільне фото з де Вевером і підписом: "Вирушаємо разом з нашим прем'єр-міністром до України, всіляко підтримуємо найсміливіших з європейців".

In de vaart der volkeren met onze premier op weg naar de Oekraïne, alle steun voor de moedigsten der Europeanen. 💙💛 pic.twitter.com/Bw6WnDECBK – Theo Francken (@FranckenTheo) April 7, 2025

Зазначимо, що представники нового уряду Бельгії, який почав роботу в лютому 2025 року, поки не відвідували Україну.

Водночас очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.