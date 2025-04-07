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Премʼєр і міністр оборони Бельгії їдуть до України

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Новини — Понеділок, 7 квітня 2025, 20:05 — Олег Павлюк

Премʼєр-мністр Бельгії Барт де Вевер і міністр оборони Тео Франкен анонсували візит в Україну найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Франкен написав на Х.

Глава бельгійського Міноборони виклав спільне фото з де Вевером і підписом: "Вирушаємо разом з нашим прем'єр-міністром до України, всіляко підтримуємо найсміливіших з європейців".

Зазначимо, що представники нового уряду Бельгії, який почав роботу в лютому 2025 року, поки не відвідували Україну.

Водночас очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.

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Бельгія
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