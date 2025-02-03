У Бельгії через майже 8 місяців після виборів склав присягу новий уряд
Новини — Понеділок, 3 лютого 2025, 10:50 —
У Бельгії через майже 8 місяців після виборів та близько 7 місяців коаліційних переговорів склав присягу новий уряд.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Le Soir.
Фламандський націоналіст Барт де Вевер та його міністри склали присягу перед королем Філіпом у понеділок вранці. Далі де Вевер повинен зустрітися зі своїм попередником Александром Де Кроо для передачі влади.
У понеділок де Вевера вже очікують у палаці Егмонт, де проходить неформальний саміт 27 глав держав і урядів Європейського Союзу.
Очікується, що у вівторок об 11:00 за місцевим часом новий прем'єр-міністр знову відвідає Королівський палац та виступить перед королем.
О 14:00 його чекатимуть у Палаті представників для виголошення заяви про загальну політику, а в середу депутати обговорюватимуть цю заяву.
Розгляд вотуму довіри новому уряду очікується в четвер, після чого офіційно буде створена нова коаліція.
Нагадаємо, вибори у Бельгії відбулися майже вісім місяців тому, у червні минулого року, паралельно з виборами до Європейського парламенту. Після них король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії.
З середини липня Барт де Вевер вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та Vooruit ("Вперед").
31 січня 5 партій досягли домовленості з ключового питання, яке нарешті відкрило шлях до формування уряду. Домовленість стосувалася основних соціально-економічних заходів майбутнього уряду Бельгії.