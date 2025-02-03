У Бельгії через майже 8 місяців після виборів склав присягу новий уряд 

У Бельгії через майже 8 місяців після виборів та близько 7 місяців коаліційних переговорів склав присягу новий уряд.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Le Soir.

Фламандський націоналіст Барт де Вевер та його міністри склали присягу перед королем Філіпом у понеділок вранці. Далі де Вевер повинен зустрітися зі своїм попередником Александром Де Кроо для передачі влади.

Барт де Вевер (ліворуч) складає присягу фото: le soir

У понеділок де Вевера вже очікують у палаці Егмонт, де проходить неформальний саміт 27 глав держав і урядів Європейського Союзу.

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Очікується, що у вівторок об 11:00 за місцевим часом новий прем'єр-міністр знову відвідає Королівський палац та виступить перед королем.

О 14:00 його чекатимуть у Палаті представників для виголошення заяви про загальну політику, а в середу депутати обговорюватимуть цю заяву.

Розгляд вотуму довіри новому уряду очікується в четвер, після чого офіційно буде створена нова коаліція.

Нагадаємо, вибори у Бельгії відбулися майже вісім місяців тому, у червні минулого року, паралельно з виборами до Європейського парламенту. Після них король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії.

З середини липня Барт де Вевер вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

31 січня 5 партій досягли домовленості з ключового питання, яке нарешті відкрило шлях до формування уряду. Домовленість стосувалася основних соціально-економічних заходів майбутнього уряду Бельгії.